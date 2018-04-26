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UEFA'dan Türkiye mesajı

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) hangi ülkede düzenleneceği kararını alırken zorlanacaklarını söyledi.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:00
UEFA'dan Türkiye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) EURO 2024 ev sahipliği adaylık dosyasını sunmasının ardından yazılı açıklamada bulunan UEFA Genel Sekreteri Theodoridis, "TFF'ye EURO 2024 dosyasını teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. TFF'nin bu organizasyonu düzenlemek için büyük kaynak ayırdığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak ülke seçimine de değinen Theodoridis, "Eylül ayında UEFA İcra Kurulu'nun karar vermekte çok zorlanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya'nın da aday olduğu EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke, 27 Eylül'de UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:00
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