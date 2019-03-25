UEFA'dan Türk hakeme görev
FIFA kokartlı Halil Umut Meler, yarın oynanacak Romanya-Faroe Adaları karşılaşmasında görev alacak.25 Mart 2019 Pazartesi 15:23
FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya ile Faroe Adaları arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
Dördüncü hakem Mete Kalkavan
Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında yarın oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22:45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
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