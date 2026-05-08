  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Yumaklı “Kayıplarımızı geri kazanacağız” Tarımda altın yıl müjdesi Nerede solcuların o çakma ekonomistleri şimdi? Dolara güvenenler havasını aldı Vahşice öldürülmüştü! Kübra'dan geriye kalan son doğum günü kutlaması yürek sızlattı Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi Her 10 kişiden 8'i farkında değil! Gıdaların üzerindeki tüketim tarihinde az bilinen detay! Neden her gün metrobüs yanıyor? 7 yılda 30 milyara yakın ihale verdiler şimdi bunun hesabını veriyorlar! Emeklilik dilekçesini geciktirenler o ödenekten oluyor! Hindistan’ın kadın cumhurbaşkanından Putin’in önünde olay hareket! Törene damga vurdu CHP’nin Emir’i şecaat arz ederken sirkatin söyledi! Cebeci hırsızlığını savunmak isterken rezil oldu! Derbi maçın hakemi belli oldu
Gündem Zaviye’de milis savaşı! Rafineri cehenneme döndü, üretim durdu
Gündem

Zaviye’de milis savaşı! Rafineri cehenneme döndü, üretim durdu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Zaviye’de milis savaşı! Rafineri cehenneme döndü, üretim durdu

Libya’nın başkenti Trablus yakınlarındaki stratejik Zaviye Petrol Rafinerisi, sinsi bir iç savaşın ve kirli hesapların kurbanı oldu. Bölgede kontrolü ele geçirmek isteyen karanlık ellerin güdümündeki silahlı milisler, ülkenin en büyük ekonomik değerlerinden birini hedef aldı. Çatışmalar sırasında rafineriye isabet eden ağır silah mermileri facianın eşiğine getirirken, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) üretimi tamamen durdurma kararı aldı. Emperyalist güçlerin bölgedeki kaosu derinleştirme planları, Libya’nın kaynaklarını ve halkın geleceğini bir kez daha ateşe attı.

Libya’nın başkenti Trablus’a 40 kilometre uzaklıktaki Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı grupların çatışması nedeniyle ihtiyati olarak rafineride çalışmalar durduruldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı grupların çatışmaları sırasında rafineriye çok sayıda ağır silah mermisinin isabet ettiği belirtildi.

 

Tüm personelin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, rafineride yalnız yangınlara müdahale için itfaiye ekiplerinin kaldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Zaviye Petrol Limanındaki tüm tankerlerin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Libya Ambulans ve İlk Yardım Birimi Sözcüsü Usame Ali yerel basına yaptığı açıklamada, Zaviye kentindeki çatışma bölgesine sağlık ekiplerinin giremediğini belirtti.

Ali, çatışma bölgesinde çok sayıda sivilin mahsur kaldığını kaydederek, silahlı gruplara çatışmaları durdurmaları çağrısında bulundu.

Bakan Uraloğlu’ndan düşen Libya uçağına ilişkin önemli açıklama! "Kara kutu çözümlerini bitirdik, savcılığa sunmuş durumdayız"
Bakan Uraloğlu’ndan düşen Libya uçağına ilişkin önemli açıklama! “Kara kutu çözümlerini bitirdik, savcılığa sunmuş durumdayız”

Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan düşen Libya uçağına ilişkin önemli açıklama! “Kara kutu çözümlerini bitirdik, savcılığa sunmuş durumdayız”

"Tek ve güçlü Libya" hedefinde dev adım! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Flintlock-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı!
"Tek ve güçlü Libya" hedefinde dev adım! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Flintlock-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı!

Gündem

"Tek ve güçlü Libya" hedefinde dev adım! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Flintlock-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı!

Bakan Güler, Libyalı askeri yetkililerle görüştü
Bakan Güler, Libyalı askeri yetkililerle görüştü

Gündem

Bakan Güler, Libyalı askeri yetkililerle görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23