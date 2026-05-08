Zaviye’de milis savaşı! Rafineri cehenneme döndü, üretim durdu

Libya’nın başkenti Trablus yakınlarındaki stratejik Zaviye Petrol Rafinerisi, sinsi bir iç savaşın ve kirli hesapların kurbanı oldu. Bölgede kontrolü ele geçirmek isteyen karanlık ellerin güdümündeki silahlı milisler, ülkenin en büyük ekonomik değerlerinden birini hedef aldı. Çatışmalar sırasında rafineriye isabet eden ağır silah mermileri facianın eşiğine getirirken, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) üretimi tamamen durdurma kararı aldı. Emperyalist güçlerin bölgedeki kaosu derinleştirme planları, Libya’nın kaynaklarını ve halkın geleceğini bir kez daha ateşe attı.