Zaviye’de milis savaşı! Rafineri cehenneme döndü, üretim durdu
Libya’nın başkenti Trablus yakınlarındaki stratejik Zaviye Petrol Rafinerisi, sinsi bir iç savaşın ve kirli hesapların kurbanı oldu. Bölgede kontrolü ele geçirmek isteyen karanlık ellerin güdümündeki silahlı milisler, ülkenin en büyük ekonomik değerlerinden birini hedef aldı. Çatışmalar sırasında rafineriye isabet eden ağır silah mermileri facianın eşiğine getirirken, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) üretimi tamamen durdurma kararı aldı. Emperyalist güçlerin bölgedeki kaosu derinleştirme planları, Libya’nın kaynaklarını ve halkın geleceğini bir kez daha ateşe attı.
Libya’nın başkenti Trablus’a 40 kilometre uzaklıktaki Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı grupların çatışması nedeniyle ihtiyati olarak rafineride çalışmalar durduruldu.
Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı grupların çatışmaları sırasında rafineriye çok sayıda ağır silah mermisinin isabet ettiği belirtildi.
Tüm personelin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, rafineride yalnız yangınlara müdahale için itfaiye ekiplerinin kaldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Zaviye Petrol Limanındaki tüm tankerlerin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, Libya Ambulans ve İlk Yardım Birimi Sözcüsü Usame Ali yerel basına yaptığı açıklamada, Zaviye kentindeki çatışma bölgesine sağlık ekiplerinin giremediğini belirtti.
Ali, çatışma bölgesinde çok sayıda sivilin mahsur kaldığını kaydederek, silahlı gruplara çatışmaları durdurmaları çağrısında bulundu.
