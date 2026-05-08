Roma'da büyük şok! Djokovic 20 yaşındaki rakibine yenilip turnuvaya veda etti

Roma Açık’ta kortlara sakatlık sonrası dönen Novak Djokovic için turnuva erken bitti... Sırp tenisçi, 2. turda elemelerden gelen 20 yaşındaki Hırvat Dino Prizmic’e 2-1 mağlup oldu.

Roma Açık Tenis Turnuvası’nda Novak Djokovic için beklenmedik bir veda yaşandı.  Tek erkeklerde en fazla grand slam kazanan isim olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda 20 yaşındaki Hırvat rakibi Dino Prizmic'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

 

İki ay kortlardan uzak kalmıştı

Omuz sakatlığı nedeniyle iki ay kortlardan uzak kalan Djokovic, sakatlığı sonrası ilk maçına İtalya'da çıktı.

 

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuvanın 2. turunda dünya sıralamasında 79. basamakta yer alan Dino Prizmic ile karşılaşan 38 yaşındaki Sırp tenisçi, ilk seti 6-2 kazanırken sonraki iki seti 6-2 ve 6-4'lük skorlarla kaybetti ve turnuvadan elendi. Elemelerden gelen 20 yaşındaki Prizmic, bu sonuçla üçüncü tura adını yazdırdı.

