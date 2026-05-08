Zalgiris'i deplasmanda devirdi! Fenerbahçe uzatmada Final Four'a yürüdü
Zalgiris'i deplasmanda devirdi! Fenerbahçe uzatmada Final Four'a yürüdü

Zalgiris'i deplasmanda devirdi! Fenerbahçe uzatmada Final Four'a yürüdü

Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off serisinin 4. maçında Zalgiris Kaunas’ı normal süresi 80-80 biten mücadelede 94-90 mağlup etti. Sarı-lacivertliler seriyi 3-1 kazanarak üst üste 3. kez Final Four biletini alma başarısı yakaladı.

Fenerbahçe Beko, Litvanya deplasmanında nefes kesen maçtan Final Four biletiyle çıktı. Fenerbahçe, Euroleague play-off serisinin 4. maçında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas’u normal süresi 80-80 biten karşılaşmada 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve üst üste 3. kez Final Four biletini aldı.

 

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Juan Carlos Garcia (İspanya), Carlos Cortes (İspanya)

Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco 23, Azoulas Tubelis 16, Nigel Williams-Goss 3, Moses Wright 9, Arnas Butkevicius 5, Dustin Sleva 11, Edgaras Ulanovas 15, Maodo Lo 5, Deividas Sirvydis 3, Laurynas Birutis

Başantrenör: Tomas Masiulis

 

Fenerbahçe Beko: Nicolo Melli 10, Khem Birch 21, Tarık Biberovic 11, Devon Hall 5, Talen Horton Tucker 21, Wade Baldwin 14, Mikael Olli Axel Jantunen, Nando De Colo 3, Bonzie Colson 1, Chris Silva 8, Brandon Boston Jr.

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

 

1. Periyot: 20-25

Devre: 42-47

3. Periyot: 62-61

Normal süre: 80-80

