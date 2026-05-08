9 - 15 Mayıs tarihlerinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 - 15 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Yeni haftada Türkiye genelinde sıcaklıkların artması beklenirken, özellikle batı ve kuzey kesimlerde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Batıda yaz havası, doğuda bahar tadı

Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıkları ülke genelinde yükseliş trendine giriyor. Meteoroloji’nin açıklamasına göre:

Kuzey, İç ve Batı Bölgeler: Sıcaklıklar bu bölgelerde hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde güneşli havanın etkisiyle yazdan kalma günler yaşanması bekleniyor.

Diğer Bölgeler: Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'in doğusunda sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Hafta ortasından itibaren özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların yer yer 30 dereceye çıkabileceği öngörülüyor. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de de bahar güneşinin yerini daha sıcak bir havaya bırakması bekleniyor.

Sıcaklık artışına rağmen, atmosferin üst katmanlarındaki hareketlilik nedeniyle iç kesimlerde yer yer yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir.

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların tedbirli olmalarını öneriyor.