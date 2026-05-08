Sakarya'da fabrika faciası! Hendek'te meydana gelen şiddetli patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi, bugün öğleden sonra büyük bir patlamayla sarsıldı. Bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlama, çevredeki binalarda da paniğe yol açtı. Patlamanın hemen ardından fabrikada alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 8 işçi yaralandı. İşte fabrikada meydana gelen patlamanın ardından olay yerinden ilk görüntüler...
Olay, Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.
Edinilen ilk bilgilere göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, fabrikada çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
8 İŞÇİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre patlama sonucu toplam 8 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak sivil giriş-çıkışlarını durdurdu.
Patlamanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.