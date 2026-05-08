Sakarya'da fabrika faciası! Hendek'te meydana gelen şiddetli patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi, bugün öğleden sonra büyük bir patlamayla sarsıldı. Bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlama, çevredeki binalarda da paniğe yol açtı. Patlamanın hemen ardından fabrikada alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.