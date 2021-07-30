UEFA'dan tarihi karar! Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
UEFA, Avrupa Ligi Play-Off Turu kura çekimi öncesi yaptığı açıklamayla aynı ülke takımlarının birbirlerine rakip olabileceğini duyurdu. Böylece Fenerbahçe ile St.Johnstone'u elemesi durumunda play-off'a yükselecek Galatasaray, Avrupa Ligi'nde birbirleriyle eşleşebilecek. 1. torbadaki 6 takımın, 4. torbadan 3 takımla eşleşeceği düşünüldüğünde iki temsilcimizin birbirlerine rakip olma şansı çok yüksek görülüyor. Sarı-lacivertliler 1, sarı-kırmızılar 4. torbada yer alıyor.
UEFA aldığı yeni kararla aynı ülke takımlarının Avrupa arenasında birbirleriyle eşleşebileceğini açıkladı.
Buna göre Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda St.Johnstone'u elemesi durumunda play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşebilecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali oldukça yüksek
UEFA'nın açıklamasına göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimal oldukça yüksek olarak değerlendirildi.
1. Torba: Play-Off Turu'ndan başlayan 6 takım
2. Torba: UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda elenen 6 şampiyon takım
3. Torba: UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda kazanan 5 şampiyon takım
4. Torba: UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda kazanan 3 şampiyon olmayan takım
Kura prosedürü şöyle:
4. torbadaki 3 takım ile 1. torbadaki 3 takım eşleşir.
1. torbada kalan 3 takım ile 3. torbadaki 3 takım eşleşir.
3. torbada kalan 2 takım ile 2. torbadaki 2 takım eşleşir.
2. torbada kalan 4 takım birbiriyle eşleşir.