UEFA'dan tarihi karar! Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek

UEFA aldığı yeni kararla aynı ülke takımlarının Avrupa arenasında birbirleriyle eşleşebileceğini açıkladı.

Buna göre Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda St.Johnstone'u elemesi durumunda play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşebilecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali oldukça yüksek

UEFA'nın açıklamasına göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimal oldukça yüksek olarak değerlendirildi.

1. Torba: Play-Off Turu'ndan başlayan 6 takım

2. Torba: UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda elenen 6 şampiyon takım

3. Torba: UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda kazanan 5 şampiyon takım

4. Torba: UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda kazanan 3 şampiyon olmayan takım

Kura prosedürü şöyle:

4. torbadaki 3 takım ile 1. torbadaki 3 takım eşleşir.

1. torbada kalan 3 takım ile 3. torbadaki 3 takım eşleşir.

3. torbada kalan 2 takım ile 2. torbadaki 2 takım eşleşir.

2. torbada kalan 4 takım birbiriyle eşleşir.