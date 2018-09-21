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UEFA'dan şok 'Galatasaray' kararı!

Fransa'da yayınlanan L'Equipe gazetesinin haberine göre UEFA, Galatasaray, Milan, PSG ve Rubin Kazan'la yapılan sözleşmeleri yeniden incelemeye başladı.

21 Eylül 2018 Cuma 20:53
UEFA'dan şok 'Galatasaray' kararı!

L'Equipe'in haberine göre Kurul aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu 4 kulübün mali durumlarını gözden geçirmeye başladı. Haberde henüz bir karar alınmadığının altı çizildi.

Listede Galatasaray'ın yanı sıra Milan, Paris Saint Germain ve Rubin Kazan'ın da bulunduğu belirtiliyor. Adı açıklanmayan birkaç kulübün daha listede olduğu da gelen bilgiler arasında.

UEFA bu kulüplerden Milan'ın 'gönüllü anlaşma' teklifini daha önce reddetmişti.

UEFA daha sonra da Milan'a önümüzdeki 2 sezon içinde Avrupa kupalarında yer alması durumunda bir sezon Avrupa'dan men cezası vermişti. Milan ise CAS'a başvurmuştu.

PSG ise Neymar ve Mbappe transferleri nedeniyle soruşturma altındaydı.

Rubin Kazan ise uzun süredir oyuncuların maaşlarını ödeyemiyor. 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 20:53
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  3. Milan
  4. Paris Saint Germain
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