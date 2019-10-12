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UEFA'dan skandal Türkiye açıklaması

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, Türkiye A Milli Takımı futbolcularının Arnavutluk maçında attıkları gol sonrası yaptıkları asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 23:39
UEFA'dan skandal Türkiye açıklaması

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, dün oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu Türkiye - Arnavutluk maçında, millilerin attığı gol sonrası yaptığı asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.

"Provokasyon olabilir"

Townsend açıklamasında, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim" dedi.

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 23:39
  1. UEFA
  2. Türkiye

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  • emekli çavuşemekli çavuş11 dk önce
    GARDAŞ......FUTBOLUMUZUZUDA.......HAZMEDEMEDİLER.........ŞUNLARA....BAK....YA...........FUTBOL...TOPUNU....KARNINA...KOYUP......HAMİLE...BAYAN....FÜGÜRÜ...YAPMAK.....NE...OLUYOR......BU....ANNELERE.....SAYGISIZLIK......OLMUYORMU.......?????????*BUNLAR.....ŞAŞIRDI....İYİCE.......!!!!!!!!!!!!!

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