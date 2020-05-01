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Spor

UEFA'dan Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonuna mektup

Yeniakit Publisher
2020-05-01 20:34:14 -
UEFA'dan Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonuna mektup

ANKARA (AA) - UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerini iptal eden Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonuna (KNVB) mektup gönderdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, mektupta UEFA'nın Avrupa kupalarına katılacak takımları "sportif başarı" esasına göre seçilmesini istediği belirtildi.

UEFA'nın ayrıca, Hollanda Kupası'nı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımın, kupa finali iptal olduğu için ligdeki sıralamaya göre belirlenmesini talep ettiği aktarıldı.

Federasyonun UEFA kriterlerine uyarak, lig birincisi Ajax'ı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna, ikinci AZ Alkmaar'ı ön elemelere, üçüncü Feyenoord'u UEFA Avrupa Ligi gruplarına, dördüncü PSV ve beşinci Willem II'yi ise ön elemelere göndereceği belirtildi.

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