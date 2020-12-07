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Spor UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
Spor

UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:43:16 -
UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Çarşamba günü İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Olympique Marseille takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Cevder Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakada dördüncü hakem vazifesini Arda Kardeşler üstlenirken, Ali Palabıyık, Alman hakem Sascha Stegemann ile VAR'da görev alacak.

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