THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...

UEFA, Galatasaray, Milan, PSG ve Rubin Kazan'la yapılan sözleşmeleri yeniden incelemeye başladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:07
UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...

L'Equipe'in haberine göre Kurul aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu 4 kulübün mali durumlarını gözden geçirmeye başladı. Haberde henüz bir karar alınmadığının altı çizildi.

Listede Galatasaray'ın yanı sıra Milan, Paris Saint Germain ve Rubin Kazan'ın da bulunduğu belirtiliyor. Adı açıklanmayan birkaç kulübün daha listede olduğu da gelen bilgiler arasında.

UEFA bu kulüplerden Milan'ın 'gönüllü anlaşma' teklifini daha önce reddetmişti. UEFA daha sonra da Milan'a önümüzedki 2 sezon içinde Avrupa kupalarında yer alması durumunda bir sezon Avrupa'dan men cezası vermişti. Milan ise CAS'a başvurmuştu.

PSG ise Neymar ve Mbappe transferleri nedeniyle soruşturma altındaydı. Rubin Kazan ise uzun süredir oyuncuların maaşlarını ödeyemiyor.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:07
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça Fin hakem Gestranius
    1. Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça..
    2. İtalya'da katolik papaza çocuğa cinsel..
    3. İstanbul'da Azeri ortaklar..
    4. Dolar değer kaybetme sürecinde
    5. Antalya'da bankada büyük vurgun! 15..
    6. Kahramanmaraş'ta av tüfekli şaka..
    7. Antalya'da yaşlı adam indiği otobüsün..
    8. Kırıkkale'de veli kavgasını ayıran..
    9. Kozalak toplarken elektrik akımına..
    10. http://www.milliyet.com.tr/af-orgutu-s..
    11. İndiği otobüsün altında kalarak ağır..
    12. Beklenen Marmara Depremi'nin büyüklüğü..
    13. İran'dan Amerika çıkışı! Alaya alıyorlar
    14. Eskişehir'de 90 bin TL'yi yatıracaktı,..
    15. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    16. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...
    17. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'ı..
    18. Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
    19. Uluslararası Af Örgütü: Sisi, Mısır'ı..
    20. Arkadaşını av tüfeğiyle korkutmak..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü