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Spor UEFA'dan Fenerbahçe'ye 1 maç deplasman yasağı
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye 1 maç deplasman yasağı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 20:12:00 -
UEFA'dan Fenerbahçe'ye 1 maç deplasman yasağı

UEFA, Maribor maçında yaşananlar sebebiyle Fenerbahçe’ye 1 maç deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin Euro para cezası verdi.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya'da oynanan Maribor-Fenerbahçe maçında taraftarlar arasında tribünde yaşanan olaylar nedeniyle disiplin kurulu kararları açıklandı.

 

UEFA, Fenerbahçe'ye 30 bin Euro para cezası verilmesi ve sarı-lacivertlilerin bir sonraki UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmasını yasakladı.

 
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Fenerbahçe Kulübü'ne taraftarlarından kaynaklanan zararların telafisi için 30 gün içerisinde NK Maribor ile iletişime geçmesi talimatı verildi.

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