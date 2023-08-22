UEFA'dan Fenerbahçe'ye 1 maç deplasman yasağı
UEFA, Maribor maçında yaşananlar sebebiyle Fenerbahçe’ye 1 maç deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin Euro para cezası verdi.
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya'da oynanan Maribor-Fenerbahçe maçında taraftarlar arasında tribünde yaşanan olaylar nedeniyle disiplin kurulu kararları açıklandı.
UEFA, Fenerbahçe'ye 30 bin Euro para cezası verilmesi ve sarı-lacivertlilerin bir sonraki UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmasını yasakladı.
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Fenerbahçe Kulübü'ne taraftarlarından kaynaklanan zararların telafisi için 30 gün içerisinde NK Maribor ile iletişime geçmesi talimatı verildi.