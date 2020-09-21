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Spor UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev
Spor

UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:21:47 -
UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev

İSTANBUL (AA) - UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, Kazakistan ile Avusturya arasında oynanacak Kadınlar Futbol Şampiyonası maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada İşcan, "22 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası G Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Kazakistan'ın Çimkent şehrindeki Namyz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak." denildi.

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