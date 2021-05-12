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Dünya UEFA'dan dev kulüplere soruşturma
Dünya

UEFA'dan dev kulüplere soruşturma

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nde kalmaya devam eden Real Madrid, Barcelona ve Juventua hakkında soruşturma açtı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:27:00 -
UEFA'dan dev kulüplere soruşturma

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında soruşturma başlattı. Gelen son dakika bilgilerine göre Real Madrid, Juventus ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıl men cezası alabilir. (RMC Sport)

Avrupa futboluna damga vuran Avrupa Süper Ligi oluşumu, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün birleşimiyle kurulmuştu. 48 saat içerisinde kulüplerin geri çekilmesiyle askıya alınan Avrupa Süper Lig'inin yankıları sürüyor. Florentino Perez'in önderliğinde kurulan oluşuma katılan 6 İngiliz kulübüne, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan soruşturma açıldı.

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