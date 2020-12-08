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Spor UEFA'dan dev anket! Türk futbolcu...
Spor

UEFA'dan dev anket! Türk futbolcu...

UEFA'nın sosyal medya hesabından 'Merih Demiral mı, Matthijs de Light mı?' anketi başlatıldı. Ankette Türk futbolcu açık ara önde yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:22:00 -
UEFA'dan dev anket! Türk futbolcu...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grupların belli olmasının ardından UEFA'nın sosyal medya hesaplarından rekabet ateşi yakıldı! UEFA 2020 hesabı, Hollanda ile Türkiye'nin aynı gruba düşmesinin ardından Juventus'tan takım arkadaşı olan Merih Demiral-Matthijs de Ligt anketi başlattı.

EURO2020'de boy gösterecek A Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası Finalleri macerası da dün akşam resmen başladı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, kura çekimi sonrası dünya kupası elemelerinde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

Bu eşleşmedeki bir detay UEFA'nın sosyal medya hesaplarının gözünden de kaçmadı. Hollanda - Türkiye rekabetinin yaşanacağı grup elemelerinde Juventus'un iki savunmacısı Merih Demiral ile Matthijs de Ligt arasındaki rekabet de körüklendi.

UEFA2020'nin twitter hesabında ikili için bir anket düzenlendi. Yarın sona erecek anketin ilk bir saatinde Merih Demiral açık ara önde yer aldı.

 

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