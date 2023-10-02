  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Maraş depremini üç gün önceden bilmişti! Deprem kahininden korkutan açıklama! "Orada 48 saat içinde büyük bir deprem olacak"

Almanlardan şaşkına çeviren Türkiye kararı! Günlük 90 Euro'dan almaya başladılar

Yollarını mı şaşırdılar! Uçağa değil otobüse biniyorlar!

Sezgin Tanrıkulu hakkında flaş gelişme! Bakalım şimdi ne halt edeceksin

"Teröristler bu cüreti nereden buluyor?" sorusuna net cevap!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı şüphe uyandıran hamle! Ankara'nın yanındaki 5 ülkeyi çağırdılar

Ünlü ekonomistten altın tahmini! Zirve yapacağı tarihi açıkladı!

Belediye Başkanı isyan etti: Beni CHP hasta etti

Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Altın tahminleri hep çıkan Hatice Kolçak bu kez onu işaret etti! Sadece 19 lira, alan uzun vadede kazanır
Spor UEFA’dan dev adım: Şampiyonlar Ligi tarih oluyor!
Spor

UEFA’dan dev adım: Şampiyonlar Ligi tarih oluyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 20:30:00 -
UEFA’dan dev adım: Şampiyonlar Ligi tarih oluyor!

UEFA'da hala devam eden önemli gelişmeler bulunuyor. En son olarak, Şampiyonlar Ligi yerine yeni bir organizasyonun düzenlenmesi konusu yeniden tartışılmaya başlandı.

2 sene önce Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Lig fikri ortaya atmıştı. Avrupa'nın 3 büyük liginden 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu duyurmuştu. Bu takımlar yaşanan süreç sonrası UEFA ile karşı karşıya gelmişti. Karşılıklı açıklamalar sonrası UEFA yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuş ve kulüpler de geri adım atmıştı.

UEFA’ya ilham kaynağı oldular

Marca'nın haberine göre UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı bir lig başlatmayı düşünüyor. Bu konunun, bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı iddia edildi. Haberin devamında; 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi olacağı belirtildi.

Her ligde 18 takımın yer alıp toplamda 34 maç yapacağı söylendi. Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı da eklendi, Süper Lig'den 2 takım düşeceği, Avrupa Ligi'nden 2 takım yükseleceği ve Avrupa Ligi'nden 4 takımın düşüp, Adaylar Ligi'nden 4 takım yükseleceği de haberin detaylarında yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23