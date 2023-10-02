UEFA’dan dev adım: Şampiyonlar Ligi tarih oluyor!

2 sene önce Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Lig fikri ortaya atmıştı. Avrupa'nın 3 büyük liginden 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu duyurmuştu. Bu takımlar yaşanan süreç sonrası UEFA ile karşı karşıya gelmişti. Karşılıklı açıklamalar sonrası UEFA yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuş ve kulüpler de geri adım atmıştı.

UEFA’ya ilham kaynağı oldular

Marca'nın haberine göre UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı bir lig başlatmayı düşünüyor. Bu konunun, bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı iddia edildi. Haberin devamında; 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi olacağı belirtildi.

Her ligde 18 takımın yer alıp toplamda 34 maç yapacağı söylendi. Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı da eklendi, Süper Lig'den 2 takım düşeceği, Avrupa Ligi'nden 2 takım yükseleceği ve Avrupa Ligi'nden 4 takımın düşüp, Adaylar Ligi'nden 4 takım yükseleceği de haberin detaylarında yer aldı.

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