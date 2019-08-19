UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev Cüneyt Çakır, CFR Cluj ile Slavia Praha takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde düdük çalacak.

Cüneyt Çakır, CFR Cluj ile Slavia Praha takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya’nın CFR Cluj ile Çekya’nın Slavia Praha takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci müsabakasını yönetecek.

Romanya’nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Rdulescu Stadyumu’nda, TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

VAR hakemleri olarak da Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık görev yapacak.

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