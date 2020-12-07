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Spor UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:34:14 -
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, F Grubu'nda İtalya'nın Lazio ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem vazifesini üstleneceği müsabakada VAR hakemleri olarak Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan yer alacak.

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