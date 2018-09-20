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UEFA'dan Cristiano Ronaldo'ya soruşturma

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla ilk maçında kırmızı kart gören Portekizli futbolcu Ronaldo hakkında soruşturma açıldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:35
UEFA'dan Cristiano Ronaldo'ya soruşturma

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Juventus'un Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği grup karşılaşmasının 29. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan 33 yaşındaki yıldız futbolcu hakkındaki kararın, 27 Eylül'de yapılacak toplantıda ele alınacağı belirtildi.

Portekizli yıldız, karşılaşma sırasında doğrudan kırmızı kart görmesi nedeniyle en az 1 maç ceza alacak. Portekizli yıldızın hareketinin ağır bulunması halinde cezası artırılabilecek.

Ronaldo, kendisini savunan Valencialı Jeison Murillo'nun topsuz alanda düşüşü sonrası rakibine verdiği tepki nedeniyle Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartını, 154'üncü maçında Juventus formasıyla görmüştü.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:35
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