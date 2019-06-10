UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, EURO 2020 elemelerinde 11 Haziran Salı günü oynanacak olan Almanya-Estonya karşılaşmasını yönetecek.10 Haziran 2019 Pazartesi 10:21
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, EURO 2020 elemelerinde 11 Haziran Salı günü oynanacak olan Almanya-Estonya karşılaşmasını yönetecek.
Almanya’nın Mainz şehrinde 21.45’te oynanacak maçta Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
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