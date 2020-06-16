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Spor

UEFA Yönetim Kurulunun iki gün sürecek toplantısı yarın başlıyor

- İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve lokasyonu hakkındaki nihai kararın verilmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:27:34 -
UEFA Yönetim Kurulunun iki gün sürecek toplantısı yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - UEFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı iki günlük yönetim kurulu toplantısı yarın başlayacak.

Video konferans yoluyla yapılacak toplantının ilk gününde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin konular değerlendirilecek.

Toplantıda, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve lokasyonu hakkındaki nihai kararın verilmesi bekleniyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yönetim kurulu toplantısının ardından yarın TSİ 16.30'da UEFA'nın internet sitesinden yayımlanacak çevrim içi basın toplantısı düzenleyecek.

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