  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan "Irkçılık" açıklaması:
Spor

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan "Irkçılık" açıklaması:

"Dördüncü hakemin Webo'yu 'Negro' diye çağırması kabul edilir bir durum değil. Başakşehir, tepki göstermekte haklı" - "Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:45:58 -
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan "Irkçılık" açıklaması:

İSTANBUL (AA) - UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme, turuncu-lacivertli kulübün tepkisinin haklı olduğunu söyledi.

Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesini değerlendirdi.

Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemin Webo'yu 'Negro' diye çağırması kabul edilir bir durum değil. Başakşehir, tepki göstermekte haklı. Hiç onaylamadığımız gelişmeler. Irkçılık, UEFA'nın da üzerinde durduğu bir durum. Maalesef yaşanmaması gerekiyordu ama yaşandı. Ancak maç birazdan başlayacak. Önemli olan maçın başlaması." diye konuştu.

Coltescu'nun hakemlik hayatının biteceğini aktaran Servet Yardımcı, "Kesinlikle kabul edilemez bir gelişme. Bunun bir mazereti olamaz. Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi. UEFA'nın da onaylamadığı, kabul edilemez bir gelişme oldu. Hakemler gerekli cezayı alacaklar. Bizler de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden flaş çıkış
Siyaset

Avrupa ülkesinden flaş çıkış "Türkiye'nin elinde bulunuyor" deyip açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. M..
Profesörden çarpıcı açıklama: Tüm aşılar çöp olabilir
Sağlık

Profesörden çarpıcı açıklama: Tüm aşılar çöp olabilir

Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek, koronavirüse karşı dünyada geliştirilen tüm aşıların "Çöp olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile geti..
Anthony Fauci: ABD'yi zor günler bekliyor
Korona Virüs

Anthony Fauci: ABD'yi zor günler bekliyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Ocak ayının ortalarında ABD'de koronavirüs vaka sayılarının z..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay