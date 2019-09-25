0553 313 94 23

UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti, Türkiye B Ligi'nde oynayacak

UEFA İcra Kurulu'nun Uluslar Ligi'nin formatını değiştirmesiyle daha önce C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, tekrar B Ligi'nde oynayacak.

25 Eylül 2019 Çarşamba 07:04
UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti, Türkiye B Ligi'nde oynayacak

UEFA, milli takımların mücadele ettiği Uluslar Ligi'nin formatını 2020-2021 sezonundan itibaren değiştirdi. Daha önce C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, format değişikliğiyle yine B Ligi'nde mücadele edecek. 

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, ilk defa 2018 yılında düzenlenen Uluslar Ligi'nde format değişikliğine gitti.

Yeni formatla UEFA Uluslar Ligi'nde A, B ve C ligleri 16'şar takımla oynanacak. D Ligi'nde ise 7 takım mücadele verecek.

A, B ve C liglerinde takım sayılarının artmasıyla, organizasyonun ilk sezonunda küme düşen takımlar, yine aynı liglerde yer alacak.

A Milli Futbol Takımı, 2018'de oynanan organizasyonun B Ligi'nde 2. Grup'ta sonuncu olmuş ve C Ligi'ne düşmüştü. Yeni düzenleme sayesinde milli takım, 2020-2021 sezonunda oynanacak Uluslar Ligi'nde yine B Ligi'nde mücadele edecek.

Liglerde grupların kura çekimi, 3 Mart 2020'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilecek. Maçlar, 3 Eylül 2020'de başlayacak.

Liglerde mücadele edecek takımlar şöyle:

A Ligi: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda

B Ligi: Türkiye, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya

C Ligi: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova

D Ligi: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn, Andorra, Malta, San Marino.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 07:04
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. UEFA
  3. UEFA İcra Kurulu
  4. UEFA Uluslar Ligi
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye 'küresel vampir' IMF'nin kimyasını bozdu!
    1. Türkiye 'küresel vampir' IMF'nin..
    2. "Gizemli hastalığa" yol açmıştı!..
    3. Facebook 'zihin okuma' şirketi satın..
    4. BM Genel Sekreteri AntonioGuterres..
    5. BDDK Başkanı Akben: İyi günlerin..
    6. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Başkan..
    7. Başkan Erdoğan: Fırat'ın doğusunu..
    8. ABD'de Demokratlar'dan Başkan Donald..
    9. Macron'dan ABD ve İran'a 'görüşme..
    10. 25.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti,..
    12. Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin'de..
    13. Yargıtaydan 'KCK ana davası'yla ilgili..
    14. IMF ile gizlice görüşen Faik Öztrak,..
    15. CHP kontenjanlı RTÜK üyesi sapkınlığı..
    16. Beyaz Holding’den 'İSMEK' açıklaması
    17. Erdoğan'dan flaş açıklama: Fırat'ın..
    18. Trump'a büyük şok! Azledilmesi için..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'ı kabul..
    20. Çavuşoğlu açıkladı! İşte AB'nin..
    21. İmran Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    22. Yeşilay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    23. Fırtına beklerken depremle sarsıldılar!
    24. Belden yukarısı olmayan kadın cesedi..
    25. 5.8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi..
    26. Altun'dan, Netanyahu'ya tepki
    27. MHP’den Meral Akşener’e çok sert..
    28. Erdoğan'dan BM'de Sisi tepkisi! Aynı..
    29. Albayrak: Erdoğan mazlumlar için umuttur
    30. Çin'den dikkat çeken Kıbrıs mesajı:..
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Cami inşaatında korkunç ölüm!
    Cami inşaatında korkunç ölüm!
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    ‘Nafakayı ödeyemedim evimi sattılar’
    ‘Nafakayı ödeyemedim evimi sattılar’
    Sodalı sigara böreği nasıl yapılır?
    Sodalı sigara böreği nasıl yapılır?