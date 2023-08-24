UEFA ülke puanı sıralamasında büyük başarı
UEFA ülke sıralamasında Galatasaray'ın Molde karşısındaki galibiyeti sonrasında puanlar güncellendi. Türkiye'nin puanı yükseldi.
UEFA ülke puanı sıralamasında Galatasaray'ın Molde deplasmanında aldığı sonuç sonrası güncelleme geldi.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Galatasaray, son dakikada gelen galibiyetle ülke puanında ekstra puanları getirdi.
Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları sonrasında yeniden ülke puanında güncelleme gelecek.
Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 30.350 oldu.
Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 89.053
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.700
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.482
8- Belçika: 36.100
9- İskoçya: 31.550
10- TÜRKİYE: 30.350
11- Avusturya: 29.500
12- İsviçre: 28.775
13- Sırbistan: 27.375
14: Norveç: 26.000
15: Ukrayna: 25.400