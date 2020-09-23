UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar avroluk maç

ANKARA (AA) - ABDULKADİR KARAKAYA - UEFA Süper Kupa maçında yarın Macaristan'da karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ve İspanya'nın Sevilla takımlarının toplam futbolcu değeri, 1 milyar 189 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 837,95 milyon avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Sevilla'nın ise 351,90 milyon avro oldu.

Puskas Arena'da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih'in Alman yıldızlarından Serge Gnabry 90 milyon, Joshua Kimmich ise 85 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

Sevilla'da ise Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos ile Breziyalı savunmacı Diego Carlos 50'şer milyon avroluk değerleriyle göze çarpıyor.

Bayern Münihli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Serge Gnabry 90 milyon Joshua Kimmich 85 milyon Alphonso Davies

80 milyon

Leroy Sane 70 milyon David Alaba 65 milyon Robert Lewandowski 60 milyon Leon Goretzka 60 milyon

Niklas Süle 48 milyon

Lucas Hernandez 45 milyon

Benjamin Pavard 45 milyon

Kingsley Coman 40 milyon

Thomas Müller 35 milyon Corentin Tolisso 25,5 milyon

Manuel Neuer 18 milyon Jerome Boateng 12 milyon Tanguy Nianzou 11 milyon Javi Martinez 10 milyon Michael Cuisance

10 milyon

Joshua Zirkzee

9 milyon Alexander Nübel 8 milyon Adrian Fein 5 milyon Sven Ulreich 3 milyon Chris Richards 2,2 milyon

Jamal Musiala 1 milyon Ron-Thorben Hoffmann 250 bin

TOPLAM 837,95 milyon





- Sevilla futbolcularının değeri





Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:



