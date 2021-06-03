UEFA Süper Kupa maçı ne zaman?
Kuzey İrlanda'da oynanacak UEFA Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA)'nun ev sahipliği yapacağı UEFA Süper Kupa maçı ne zaman?
UEFA Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? 11 Ağustos'ta Kuzey İrlanda'da gerçekleştirilecek olan UEFA Sper Kupa maçının tarihi belli oldu.
UEFA Süper Kupa maçı ne zaman?
IFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Kupa’nın 11 Ağustos’ta başkent Belfast’taki Windsor Park’ta oynanacağı belirtildi.
Açıklamada, “Maçın İstanbul’a alınacağı yönündeki spekülasyon sonrası UEFA, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Chelsea ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal arasındaki karşılaşmanın, önceden belirlendiği gibi Kuzey İrlanda’da yapılacağını onaylamıştır.” denildi.