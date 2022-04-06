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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin kazananı İngiliz takımları
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin kazananı İngiliz takımları

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 00:46:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin kazananı İngiliz takımları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller 2 karşılaşmayla başladı.

Liverpool deplasmanda güldü

İngiliz ekibi Liverpool, Konate'nin 17, Mane'nin 34 ve Diaz'ın 87. dakikadaki golleriyle Benfica deplasmanından galip ayrıldı.

Portekiz'in Benfica takımının golünü, 49. dakikada Nunez kaydetti.

City, A. Madrid'i de Bruyne ile devirdi

Bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ise İspanyol kulübü Atletico Madrid'i konuk etti.

Geçen yılın finalisti Manchester City, ilk yarıda tek şut bile atamayan rakibini, De Bruyne'nin 70. dakikada attığı golle yendi.

Bu eşleşmelerin galipleri, 13 Nisan'daki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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