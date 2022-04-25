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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? Manchester City-Real Madrid, Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? Manchester City-Real Madrid, Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının ne zaman saat kaçta oynanacağını sorgular oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Manchester City-Real Madrid, Liverpool - Villarreal ile karşı karşıya gelecek? Peki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final Manchester City-Real Madrid, Liverpool - Villarreal maçları ne zaman saat kaçta oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-25 11:51:00 - 2022-04-25 11:52:13
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? Manchester City-Real Madrid, Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı müsabakası olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar, 26 Nisan Salı ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları EXXEN'den canlı yayınlanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı (yarın) hangi maç var?

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

27 Nisan Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı 

Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

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