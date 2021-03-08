UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları heyecanı 9-10 Mart ve 16-17 Mart tarihlerinde yaşanacak. Son 16 turu rövanş maçlarının ardından adını çeyrek finale yazdıran ekipler belli olacak. Peki, Şampiyonlar Lig çeyrek final maçları ne zaman 2021
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 9 Mart Salı günü başlayacak. Çeyrek finale yükselen ekipler, 9-10 ve 16-17 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların sonuçları şöyle:
9 Mart Salı
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya) (3-2)
23.00 Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)
10 Mart Çarşamba
23.00 Liverpool (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (2-0)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya) (4-1)
16 Mart Salı
23.00 Real Madrid (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-0)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) (2-0)
17 Mart Çarşamba
23.00 Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (1-0)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (4-1)
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakalarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Lig çeyrek final ilk maçları 6-7 Nisan'da, rövanş maçları ise 13-14 Nisan'da oynanacak.