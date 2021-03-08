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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları heyecanı 9-10 Mart ve 16-17 Mart tarihlerinde yaşanacak. Son 16 turu rövanş maçlarının ardından adını çeyrek finale yazdıran ekipler belli olacak. Peki, Şampiyonlar Lig çeyrek final maçları ne zaman 2021

Yeniakit Publisher
2021-03-08 16:18:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 9 Mart Salı günü başlayacak. Çeyrek finale yükselen ekipler, 9-10 ve 16-17 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların sonuçları şöyle:

9 Mart Salı

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya) (3-2)

23.00 Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)

10 Mart Çarşamba

23.00 Liverpool (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (2-0)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya) (4-1)

16 Mart Salı

23.00 Real Madrid (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-0)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) (2-0)

17 Mart Çarşamba

23.00 Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (1-0)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (4-1)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakalarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Lig çeyrek final ilk maçları 6-7 Nisan'da, rövanş maçları ise 13-14 Nisan'da oynanacak.

 

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