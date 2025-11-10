  • İSTANBUL
Son Haberler

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi

ABD'de de yine silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan da intihar etti

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci başladı: Sosyal konut başvuruları nasıl yapılacak, şartları neler?

Fransız dergisi Le Point "Avrupa Erdoğan’sız adım atamıyor!" Kimse ona söz söyleyemiyor

Alman General konuştu! 800 bin askerle Rusya’ya saldırırız

Murat Kurum paylaştığı video ile vatandaşları uyardı: 500 bin konut projesinde başvurular başlıyor!

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!
Spor UEFA, Oğuzhan Çakır’a görev verdi
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Hırvatistan'da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. Grup müsabakalarında görev alacak.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 10 Kasım - 18 Kasım 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek. Turnuvada FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır da 8. Grup müsabakalarında görev alacak.

Turnuvada Arnavutluk, Hollanda, Kazakistan ve Hırvatistan yer alacak.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor Hamrun maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! Zirvede sürpriz takım var

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! Zirvede sürpriz takım var

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü
Sosyal Medya

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Son dört yıldır Türkiye’de yaşayan ve kısa tatil için İngiltere’ye giden bir İngiliz vatandaş, üç haftalık Londra deneyimini çarpıcı sözlerl..
Hamas, bir leşten daha kurtuldu
Gündem

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneyinde leşine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıy..
Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!
Gündem

Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Katil Esed Moskova’ya kaçarken, “Türkiye Esed ile görüşmeli” diyerek Suriye’de devrim gerçekleştiğinden bile haberi olmayan CHP Genel Başkan..
