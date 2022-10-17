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Spor UEFA milli takıma ne cezası verdi? Milli Takım'a UEFA'dan ceza
Spor

UEFA milli takıma ne cezası verdi? Milli Takım'a UEFA'dan ceza

UEFA, A Milli Takım'a ceza verdi. Peki, milli takım neden kaç maç ceza verdi?

Yeniakit Publisher
2022-10-17 19:26:00 -
UEFA milli takıma ne cezası verdi? Milli Takım'a UEFA'dan ceza

Türkiye-Lüksemburg maçında yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan Türkiye'ye ceza geldi. Peki, Türkiye’ye kaç maç ceza verildi?

UEFA milli takıma ne cezası verdi? Milli Takım'a UEFA'dan ceza

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 22 Eylül'de Lüksemburg'u ağırladığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup karşılaşmasındaki olaylarla ilgili disiplin soruşturması tamamlandı.

Taraftarların sahaya madde atması nedeniyle TFF'ye, ev sahibi olacağı ilk UEFA organizasyonunda en az 5 bin koltuk boş bırakma cezası verildi. UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, cezayı 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.

TFF ayrıca 25 bin avro para cezası da aldı.

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