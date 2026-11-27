Trabzonspor Bulgaristan'da fırtına gibi esti
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde CSKA Sofya karşısında geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında çevirdi. Bordo mavililer, deplasmandaki 2-1’lik galibiyetle puanını 9’a yükseltti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde CSKA Sofya karşısında geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında çevirdi. Bordo mavililer, deplasmandaki 2-1’lik galibiyetle puanını 9’a yükseltti.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Cabral’ın kendi kalesine attığı golle CSKA Sofya öne geçti.
İlk yarıda eşitliği bulamayan Trabzonspor, 69. dakikada Mohamed Salah’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi.
Maçın son bölümünde baskısını sürdüren bordo mavililer, 90+3. dakikada Saviolo’nun golüyle öne geçti ve Bulgaristan’dan üç puanla ayrıldı.
Trabzonspor, Konferans Ligi’ndeki bir sonraki maçında Jablonec’i konuk edecek.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 9 puana yükseldi.
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