Spor UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları! Samsunspor zirveye yerleşti
UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları! Samsunspor zirveye yerleşti

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı. Ligde 3'te 3 yapan Samsunspor, 9 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftası oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde 3'te 3 yapan Samsunspor, üçüncü hafta sonunda 9 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Breidablik'i ağırladığı karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Samsunspor - Hamrun Spartans (Malta): 3-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Breidablik (İzlanda): 2-0

AEK (Yunanistan) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-1

Mainz 05 (Almanya) - Fiorentina (İtalya): 2-1

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Aberdeen (İskoçya): 0-0

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1

Celje (Slovenya) - Legia Varşova (Polonya): 2-1

Noah (Ermenistan) - Sigma Olomouc (Çekya): 1-2

Sparta Prag (Çekya) - Rakow (Polonya): 0-0

Crystal Palace (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Zrinjski (Bosna Hersek): 6-0

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Jagiellonia (Polonya): 1-1

Hacken (İsveç) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Lausanne (İsviçre) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1

Rapid Wien (Avusturya) - Universitatea Craiova (Romanya): 0-1

Rayo Vallecano (İspanya) - Lech Poznan (Polonya): 3-2

Shelbourne (İrlanda) - Drita (Kosova): 0-1

