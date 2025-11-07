UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları! Samsunspor zirveye yerleşti
UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı. Ligde 3'te 3 yapan Samsunspor, 9 puan ve averajla zirvede yer aldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftası oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde 3'te 3 yapan Samsunspor, üçüncü hafta sonunda 9 puan ve averajla zirvede yer aldı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Breidablik'i ağırladığı karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Samsunspor - Hamrun Spartans (Malta): 3-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Breidablik (İzlanda): 2-0
AEK (Yunanistan) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-1
Mainz 05 (Almanya) - Fiorentina (İtalya): 2-1
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Aberdeen (İskoçya): 0-0
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1
Celje (Slovenya) - Legia Varşova (Polonya): 2-1
Noah (Ermenistan) - Sigma Olomouc (Çekya): 1-2
Sparta Prag (Çekya) - Rakow (Polonya): 0-0
Crystal Palace (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Zrinjski (Bosna Hersek): 6-0
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Jagiellonia (Polonya): 1-1
Hacken (İsveç) - Strasbourg (Fransa): 1-2
Lausanne (İsviçre) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1
Rapid Wien (Avusturya) - Universitatea Craiova (Romanya): 0-1
Rayo Vallecano (İspanya) - Lech Poznan (Polonya): 3-2
Shelbourne (İrlanda) - Drita (Kosova): 0-1