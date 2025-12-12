  • İSTANBUL
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi’nin 5. Haftası dün gece oynanan 18 karşılaşama ile tamamlandı. Temsilcimiz Samsunspor, evinde AEK’ya 2-1 yenildi. Kırmız beyazlılar hem ilk mağlubiyetini yaşadı hem de liderlik koltuğunu kaybetti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.

Samsunspor, sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 kaybetti ve ligdeki ilk yenilgisin aldı.

Aberdeen'i 1-0 mağlup eden Starsbourg, puanını 13 yaparak liderliği Samsunspor'dan devraldı.

Samsunspor, haftayı 10 puanla 5. basamakta tamamladı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Hamrun Spartans'ı 2-0 yendi. Puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, ikinci sıraya yerleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Samsunspor - AEK (Yunanistan): 1-2

Fiorentina (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

Jagiellonia (Polonya) - Rayo Vallecano (İspanya): 1-2

Drita (Kosova) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-3

Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda): 3-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0

Hacken (İsveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Universitatea Craiova (Romanya) - Sparta Prag (Çekya): 1-2

Noah (Ermenistan) - Legia Varşova (Polonya): 2-1

Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya): 1-1

Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya): 3-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya): 2-1

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre): 0-0

Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa): 0-1

Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere): 0-3

