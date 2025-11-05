UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor! Samsunspor, Malta ekibini konuk edecek
UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi olan Samsunspor, kendi evinde Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile oynayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde yarın 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi olan Samsunspor, sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise TSİ 20.45'te İzlanda'nın Breidablik takımını ağırlayacak.
Ligde 3. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Samsunspor-Hamrun Spartans (Malta)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Breidablik (İzlanda)
20.45 AEK (Yunanistan)-Shamrock Rovers (İrlanda)
20.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Aberdeen (İskoçya)
20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Mainz 05 (Almanya)-Fiorentina (İtalya)
20.45 Celje (Slovenya)-Legia Varşova (Polonya)
20.45 Noah (Ermenistan)-Sigma Olomouc (Çekya)
20.45 Sparta Prag (Çekya)-Rakow (Polonya)
23.00 Crystal Palace (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Zrinjski (Bosna Hersek)
23.00 Shkendija (Kuzey Makedonya)-Jagiellonia (Polonya)
23.00 Hacken (İsveç)-Strasbourg (Fransa)
23.00 Lausanne (İsviçre)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Rijeka (Hırvatistan)
23.00 Rapid Wien (Avusturya)-Universitatea Craiova (Romanya)
23.00 Rayo Vallecano (İspanya)-Lech Poznan (Polonya)
23.00 Shelbourne (İrlanda)-Drita (Kosova)