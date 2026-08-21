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Spor UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları
Spor

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yapıldı. Rövanş maçlar ise 27 ağustos Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda  dün gece 24 maç oynandı.

Milli oyuncu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya ekibi Getafe, sahasında Sırbistan'ın Partizan takımını 3-1 yendi. Enes, 10. dakikada takımını öne geçiriren golü kaydetti.

Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Larne (Kuzey İrlanda): 0-2

Inter Turku (Finlandiya)-Kopenhag (Danimarka): 0-0

Tromso (Norveç)-Brighton (İngiltere): 0-0

Midtjylland (Danimarka)-Rijeka (Hırvatistan): 2-0

Nordsjaelland (Danimarka)-St. Gallen (İsviçre): 1-0

Klaksvik (Faroe Adaları)-Riga (Letonya): 0-0

PAOK (Yunanistan)-Brann (Norveç): 1-1

Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek): 1-3

Drita (Kosova)-Inter Escaldes (Andorra): 2-2

Gornik Zabrze (Polonya)-Monaco (Fransa): 2-3

Twente (Hollanda)-Karabağ (Azerbaycan): 0-1

Sion (İsviçre)-Ajax (Hollanda): 2-4

Motherwell (İskoçya)-Freiburg (Almanya): 1-3

Panathinaikos (Yunanistan)-Hradec Kralove (Çekya): 2-2

Gent (Belçika)-Hibernian (İskoçya): 0-0

Atalanta (İtalya)-Hapoel Tel Aviv (İsrail): 0-0

Lugano (İsviçre)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-1

Hearts (İskoçya)-Rapid Wien (Avusturya): 2-2

Rangers (İskoçya)-Jablonec (Çekya): 1-0

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-Rakow (Polonya): 2-2

Dinamo Tirana (Arnavutluk)- Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Braga (Portekiz)-Austria Wien (Avusturya): 2-0

Getafe (İspanya)-Partizan (Sırbistan): 3-1

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları

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