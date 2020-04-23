  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi

2020-04-23 14:49:10 -
UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi

İSTANBUL (AA) - UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'de 2021'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yine aynı ülkede 6-31 Temmuz 2022'de yapılacağı duyuruldu.

Kararın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesi üzerine alındığı belirtildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, "EURO 2020'nin 2021'e erteleme kararı aldığımızdan beri bunun Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'na olabilecek etkilerini düşünüyoruz. Kadın futbolunun yükselmesine olan bağlılığımızla beraber bütün seçenekleri dikkatli bir şekilde inceledik. Şampiyonayı erteleyerek oynandığı yaz döneminin tek büyük futbol turnuvası olmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı