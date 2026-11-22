UEFA duyurdu! Galatasaray - Aston Villa maçını Alman hakem yönetecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Aston Villa ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Müsabakada VAR’da Sören Storks, AVAR’da ise Johann Pfeifer görev alacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupası Şampiyonar Ligi'nde sezon hafta içinde oynanacak maçlarla devam edecek. Galatasaray, lig aşamasının 5. haftasında sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı konuk edecek.
Karşılaşma öncesinde UEFA mücadelede görev alacak hakemleri açıkladı. Galatasaray'ın Aston Villa ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
Siebert'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Florian Badstübner maçın dördüncü hakemi, Sören Storks ise VAR hakemi olarak görev yapacak. Johann Pfeifer ise AVAR'da yer alacak.
GALATASARAY 6 PUAN TOPLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Aston Villa'yı 24 Kasım Salı günü oynanacak ve mücadele 20.45'te başlayacak ve TRT 1 naklen yayınlayacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle 6 puan toplamıştı.