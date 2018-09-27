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UEFA başkanı, Almanya'nın kazanma gerekçesini açıkladı: Türkiye için endişeliydik

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, EURO 2024'ün neden Almanya'ya verildiğini anlattı.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:46
UEFA başkanı, Almanya'nın kazanma gerekçesini açıkladı: Türkiye için endişeliydik

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, Almanya'nın EURO 2024'ü düzenleyeceğini açıklamasının ardından kararın gerekçelerini ve Türkiye'nin neden kaybettiğini açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN RİSKLERİ VARDI"

Ceferin, "Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum." dedi.

Sözlerini sürdüren Ceferin, "İki ülkeden yalnızca biri EURO 2024'ü düzenleyecekti. Ayrıca, değerlendirme raporu sonucunda Türkiye'de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye'nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı." ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı, "Ulaştırma altyapısı ile ilgili bazı riskler vardı. Türkiye'nin adaylığı, UEFA için uzun vadeli hedefler içeriyordu." diyerek sözlerini noktaladı.

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:46
  1. UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin
  2. EURO 2024
  3. Almanya

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  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI20 dk önce
    topunuzun ..kapımızda yalvaracağınız günler çok uzak değil ...
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