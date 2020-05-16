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Spor

UEFA Başkanı Alexander Ceferin:

"Avrupa kupalarını iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok" - "Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ancak daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum. Sezonu bitirmeyecek olanlar ise Avrupa kupalarında ön eleme oynayacak"

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:48:15 -
UEFA Başkanı Alexander Ceferin:

İSTANBUL (AA) - UEFA Başkanı Alexander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Avrupa kupalarını şimdilik iptal etme gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamada bulunan Ceferin, şu anda olumsuz senaryoları düşünmek istemediğini belirterek, "Her şey olabilir, işler iyi de kötü de gidebilir. Biz iyimser kalıp, durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa kupalarını noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız. Avrupa kupalarını iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok." ifadelerini kullandı.

Sloven futbol adamı, ağustos ayında sezonu tamamlama planlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Dünyada sadece Kovid-19 zamanında değil her an her şey iptal edilebilir. Ben bir peygamber değilim. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde neler olacağını bilemem. Ama durum şu anki gibi devam ederse bizim de planladığımız gibi ağustos ayı içerisinde sezonu noktalayacağımızdan eminim. Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ancak daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum. Sezonu bitirmeyecek olanlar ise Avrupa kupalarında ön eleme oynayacak. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor."


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