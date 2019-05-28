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UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı İspanyollar

- Avrupa'nın iki numaralı kupasında bu yıla kadar 16 takımı finallerde mücadele eden İspanyollar, 11 defa mutlu sona ulaştı- İspanya'yı 9 kupa zaferiyle İtalya ve bu sezon iki temsilcisi Arsenal ile Chelsea'nin mücadele edeceği finalin ardından aynı şampiyonluk sayısına ulaşacak İngiltere izledi- Fransa ekipleri, bu organizasyonda çıktıkları 5 finali de kaybetti

28 Mayıs 2019 Salı 11:18
UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı İspanyollar


İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazananlar İspanya takımları oldu.

İspanya, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 16 takımla finallerde temsil edildi ve 11 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar da 15 takımının yer aldığı finallerde 9 şampiyonluğa ulaştı.

İtalyanlar ve İspanyolları 8 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 şampiyonlukla Hollanda takımları takip etti. İngilizler, bu sezon iki temsilcisi Arsenal ve Chelsea'nin final maçına çıkacağı kupada şampiyonluk sayısını 9'a çıkaracak.


- Fransızlar final kazanamıyor


Fransa ekipleri, şu ana kadar organizasyonun finalinde yaşadığı şanssızlığı kıramadı.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransa ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia takımı, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransa ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Olympique Marsilya, 1998-1999 finalinde İtalya'nın Parma takımına, 2017-2018 finalinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 3-0, 2003-2004 finalinde ise bir diğer İspanya ekibi Valencia'ya 2-0 kaybetti.


- Ülkeler ve şampiyonluk sayıları


Avrupa'nın kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

İspanya: 16 (11 galibiyet/5 mağlubiyet)

İtalya: 15 (9 galibiyet/6 mağlubiyet)

İngiltere: 14 (8 galibiyet/6 mağlubiyet)

Almanya: 14 (6 galibiyet/8 mağlubiyet)

Hollanda: 7 (4 galibiyet/3 mağlubiyet)

Portekiz: 7 (2 galibiyet/5 mağlubiyet)

Fransa: 5 (5 mağlubiyet)

Belçika: 3 (1 galibiyet/2 mağlubiyet)

İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)

İsveç: 2 (2 galibiyet)

Rusya: 2 (2 galibiyet)

Ukrayna: 2 (1 galibiyet/1 mağlubiyet)

Türkiye: 1 (1 galibiyet)

Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)

Macaristan: 1 (1 mağlubiyet)

Avusturya: 1 (1 mağlubiyet)

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:18
  1. Arsenal
  2. Chelsea
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi

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