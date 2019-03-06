UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle: 20.55 Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya) 20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz) 20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya) 20.55 Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya) 20.55 Rennes (Fransa) - Arsenal (İngiltere) 23.00 Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya) 23.00 Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.