  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi! İran'da dolar tarihin en yüksek seviyesinde! ABD, İran ile müzakerelerde esneklik gösteriyor iddiası Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek" Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor? Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye savunma çıkarması! Hava Savunma Komutanı ASELSAN’da “Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı! Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti
Spor UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması tamamlanıyor! İşte kritik o 18 maç
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması tamamlanıyor! İşte kritik o 18 maç

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması tamamlanıyor! İşte kritik o 18 maç

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın oynanacak 8. hafta maçları ile tamamlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftasında 18 maç oynanacak.

Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 23.00'te başlayacak 8. hafta maçları şöyle:

23:00 FCSB (Romanya)-Fenerbahçe

23:00 Aston Villa (İngiltere)-Salzburg (Avusturya)

23:00 Basel (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

23:00 Celtic (İskoçya)-Utrecht (Hollanda)

23:00 Genk (Belçika)-Malmö (İsveç)

23:00 Go Ahead Eagles (Hollanda)-Braga (Portekiz)

23:00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Celta Vigo (İspanya)

23:00 Lille (Fransa)-Freiburg (Almanya)

23:00 Ludogorets (Bulgaristan)-Nice (Fransa)

23:00 Olimpik Lyon (Fransa)-PAOK (Yunanistan)

23:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Bologna (İtalya)

23:00 Midtjylland (Danimarka)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Ferencvaros (Macaristan)

23:00 Panathinaikos (Yunanistan)-Roma (İtalya)

23:00 Porto (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

23:00 Real Betis (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

23:00 Sturm Graz (Avusturya)-Brann (Norveç)

23:00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanacak! İşte 18 maçın ayrıntıları
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanacak! İşte 18 maçın ayrıntıları

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanacak! İşte 18 maçın ayrıntıları

FCSB-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
FCSB-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Spor

FCSB-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe, FCSB maçı hazırlıklarına start verdi
Fenerbahçe, FCSB maçı hazırlıklarına start verdi

Spor

Fenerbahçe, FCSB maçı hazırlıklarına start verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23