Ailenin avukatı konuştu! Kreş skandalında yeni açıklama
Gündem

Ailenin avukatı konuştu! Kreş skandalında yeni açıklama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ailenin avukatı konuştu! Kreş skandalında yeni açıklama

CHP'nin idaresindeki İBB'ye ait çocuk etkinlik merkezindeki iddialara ilişkin çocuğun ailesinin avukatından açıklama geldi.

İBB'ye bağlı Güzeltepe Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde (ÇEM) 3 yaşındaki çocuğun darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin ailenin avukatı İbrahim Erdoğan yazılı açıklama yaptı.

İBB tarafından yapılan açıklamanın ardından bazı internet sitelerinde olayın mağduru olduğu belirtilen çocuğa ait 1 Aralık 2025 tarihli güvenlik kamerası görüntülerinin yayımlandığını aktaran Erdoğan, söz konusu görüntülerin hukuka aykırı şekilde ve ailenin açık rızası olmaksızın servis edildiğini kaydetti.

Yayımlanan görüntülerin tahrif edilerek ve bağlamından koparılarak kamuoyuna sunulduğunu aktaran Erdoğan, görüntülerin ceza soruşturmasının gizliliğini açıkça ihlal ettiğini, mağdur çocuğun adının herhangi bir maskeleme yapılmadan paylaşılmasının hem Basın Kanunu'na hem de ilgili mevzuata aykırı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, söz konusu yayınların çocuğun özel hayatının gizliliğini, kişilik haklarını ve üstün yararını ağır şekilde ihlal ettiğini, ayrıca Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın gizliliğini ihlal ederek Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesi kapsamında suç teşkil ettiği belirtti.

 

Yayımlanan görüntülerin organize bir girişimin parçası olduğunu savunan Erdoğan, konuşmaların bilinçli biçimde kesildiğini ve kamuoyunun acemi montajlarla yanıltılmak istendiğini öne sürerek, bu duruma ilişkin tüm delillerin savcılığa sunulacağını bildirdi.

Erdoğan, mağdur çocukların kimlik ve görüntülerinin, ebeveyn izni bulunsa dahi yayımlanmasının suç teşkil ettiğini, bu tür yayınların çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyecek nitelikte olduğu vurguladı.

Görüntüleri temin eden, servis eden, yayan ve kullanan internet siteleri, sosyal medya hesapları, televizyon kanalları ile bu içerikleri paylaşmak isteyen kişi ve kuruluşlar hakkında hem hukuki hem cezai sürecin başlatılacağını belirten Erdoğan, aileye yönelik hakaret, tehdit ve küfür içeren paylaşımlar hakkında da yasal yollara başvurulacağı bilgisini verdi.

Erdoğan, sürecin titizlikle takip edildiğini, soruşturmayı algı yoluyla etkilemeye çalışan kişi ve çevrelerin en ağır hukuki yaptırımlarla karşılaşması için tüm yasal hakların kullanılacağını ifade etti.

 

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin İstanbul Valiliği ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe, şüphelilerden spor hocasının çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına, 3 öğretmen hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmişti.

İBB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
