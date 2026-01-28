  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı" İstanbul'da yapılacak 30 bin kilometre sınırını aştık Suriye’deki aşiret liderlerinden SDG açıklaması: Pazarlığı reddettik Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız! ABD ile Kanada arasındaki 1930'ların işgal planı gündemde: Trump’ın 'tek kıta' vizyonu Ottawa'yı alarma geçirdi Karadeniz için çok sert deprem uyarısı! Valinin yerine Belediye başkanı posta koydu Kuzey Kore yine bir şeyler deniyor! O sistemi test ettiler “Yöresel” dediler PKK marşı çıktı! Türkiye Petrollerinden yerlileştirme AR-GE proje çağrısı Yerli sondaj borusu seferberliği YPG’nin önüne yattılar
Gündem İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 tutuklama
Gündem

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 tutuklama

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 tutuklama

Operasyonlarda 308 kilogram uyuşturucu, 1 ton 168 kilogram uyuşturucu ham madde ve 8 milyon 884 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 zanlıdan 37'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 1-27 Ocak tarihlerinde Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Fatih, Avcılar, Kartal, Esenyurt, Sancaktepe ve Bağcılar'da düzenledikleri operasyonlarda 39 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 8 milyon 486 bin sentetik ecza hap, 142 kilo 826 gram eroin, 34 kilo 308 gram metamfetamin, 27 kilo 347 gram kokain, 97 kilo 737 gram skunk, 190 bin uyuşturucu hap, 208 bin captagon hap, 1 ton 168 kilo 100 gram katkı maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37'si tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalara katılan personeli tebrik ederek, basın mensuplarına operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Suç ve suç unsurlarıyla mücadelelerini etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirten Yıldız, narkotik suçlarla ve uyuşturucuyla mücadelenin sadece bugünün değil, yarının da mücadelesi olduğunu ifade etti.

Son 1 ayda İstanbul'daki 14 ilçede yaptıkları operasyonlarda 39 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını bildiren Yıldız, "Operasyonlar sonucunda 308 kilogram uyuşturucu madde, 1 ton 168 kilogram uyuşturucu ham madde, 8 milyon 884 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. Her zaman ifade ediyorum, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız." diye konuştu.

Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!
Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!

Gündem

Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!

Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 14 zanlının uyuşturucu testi pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 14 zanlının uyuşturucu testi pozitif çıktı

Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 14 zanlının uyuşturucu testi pozitif çıktı

Uyuşturucu kaydı vardı, dehşet saçtı: Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti
Uyuşturucu kaydı vardı, dehşet saçtı: Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Yaşam

Uyuşturucu kaydı vardı, dehşet saçtı: Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Güllü'nün oğlunun uyuşturucu test sonucu açıklandı!
Güllü'nün oğlunun uyuşturucu test sonucu açıklandı!

Aktüel

Güllü'nün oğlunun uyuşturucu test sonucu açıklandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23