O isimlerle oyalanırken Gabriel Sara'ya talip çıktı! İngiliz devi resmen sahaya geliyor...

Galatasaray bu akşam İngiltere devi Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi takımın başarılı isimlerinden Gabriel Sara için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Manchester City'e konuk olacak Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip çıktı. Everton, bu akşam oynanacak maçta Sara'yı izleyecek.
Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Everton henüz kadrosuna tek bir oyuncu bile katamadı. Teknik direktör David Moyes, sahaya yansıyan sorunlara çözüm bekliyor. Bu noktada gündeme Gabriel Sara geldi.
Goodisonnews'in haberine göre; Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara bir süredir David Moyes’un transfer listesinde yer alıyor. Brezilyalı oyuncu, dinamizmi, pozisyon bilgisi ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.
Kulüp içinde Sara’nın, James Garner’ın yanında orta sahada sağlam bir denge unsuru olabileceği düşünülüyor.
