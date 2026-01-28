  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı" İstanbul'da yapılacak 30 bin kilometre sınırını aştık Suriye’deki aşiret liderlerinden SDG açıklaması: Pazarlığı reddettik Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız! ABD ile Kanada arasındaki 1930'ların işgal planı gündemde: Trump’ın 'tek kıta' vizyonu Ottawa'yı alarma geçirdi Karadeniz için çok sert deprem uyarısı! Valinin yerine Belediye başkanı posta koydu Kuzey Kore yine bir şeyler deniyor! O sistemi test ettiler “Yöresel” dediler PKK marşı çıktı! Türkiye Petrollerinden yerlileştirme AR-GE proje çağrısı Yerli sondaj borusu seferberliği YPG’nin önüne yattılar
Yaşam Diyarbakır’da yürek ısıtan görüntüler: Böyle Başkomisere helal olsun
Yaşam

Diyarbakır’da yürek ısıtan görüntüler: Böyle Başkomisere helal olsun

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Diyarbakır’da bir başkomiserin, yolda pazar arabasıyla zorlanan vatandaşa yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntüler takdir topladı.

Diyarbakır'da, bir pazarda esnaflık yapan vatandaş, akşam saatlerinde kalan ürünlerini el arabasına toplayıp evin yolunu tuttu.

 

Buzlu yollarda güçlükle ilerleyen vatandaşı gören başkomiser, ekip aracından inerek el arabasının arkasına geçip iterek yardım etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı.

110 yaşını aşanların sırrı: Uzun yaşam genlerde mi?
110 yaşını aşanların sırrı: Uzun yaşam genlerde mi?

Sağlık

110 yaşını aşanların sırrı: Uzun yaşam genlerde mi?

20 yıl bodrumda yaşam: Finlandiya’da insanlık dışı vaka
20 yıl bodrumda yaşam: Finlandiya’da insanlık dışı vaka

Dünya

20 yıl bodrumda yaşam: Finlandiya’da insanlık dışı vaka

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23