Diyarbakır’da yürek ısıtan görüntüler: Böyle Başkomisere helal olsun
Diyarbakır’da bir başkomiserin, yolda pazar arabasıyla zorlanan vatandaşa yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntüler takdir topladı.
Diyarbakır'da, bir pazarda esnaflık yapan vatandaş, akşam saatlerinde kalan ürünlerini el arabasına toplayıp evin yolunu tuttu.
Buzlu yollarda güçlükle ilerleyen vatandaşı gören başkomiser, ekip aracından inerek el arabasının arkasına geçip iterek yardım etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı.