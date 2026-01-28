  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İşte o temizlik kürü: Beyazlık formülü için bunu yapın: Yeni yöntem...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte o temizlik kürü: Beyazlık formülü için bunu yapın: Yeni yöntem...

Çoraplarımızın beyazlığı konusunde yeni metotlar her geçen gün sosyal medyada en çok aranan konular arasına giriyor...

#1
Foto - İşte o temizlik kürü: Beyazlık formülü için bunu yapın: Yeni yöntem...

Çoraplar en sık kirlenen giysilerimizdir. Özellikle açık renkli iç çamaşırı ve çoraplar zamanlar renkleri solabilir ve grileşebilir. Çoraplardaki lekeleri açan temizlik kürü nasıl yapılır? İşte detaylar...

#2
Foto - İşte o temizlik kürü: Beyazlık formülü için bunu yapın: Yeni yöntem...

Günlük yaşamın koşuşturmacasında, çoraplar da zaman zaman yoğun kullanım nedeniyle kirlenir ve renkleri solmaya başlar. Özellikle ayakkabılarla sık temas eden çoraplar, terlemenin etkisiyle daha hızlı kirlenir ve kötü koku yapabilir. Ancak endişelenmeyin! Çoraplarınızdaki kirleri ve lekeleri temizlemek için doğal ve etkili bir kür tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

#3
Foto - İşte o temizlik kürü: Beyazlık formülü için bunu yapın: Yeni yöntem...

Malzemeler: 1 litre su 1 su bardağı beyaz sirke 1 yemek kaşığı karbonat 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı (isteğe bağlı, derinlemesine temizlik için)

#4
Foto - İşte o temizlik kürü: Beyazlık formülü için bunu yapın: Yeni yöntem...

Suyu Kaynatın Bir tencerede 1 litre suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın, suyun ılık olmasını sağlayın.

#5
Foto - İşte o temizlik kürü: Beyazlık formülü için bunu yapın: Yeni yöntem...

Karışımı Hazırlayın Beyaz sirke ve karbonatı, ılık suyun içerisine ekleyin. Sirke, kirleri çözerken, karbonat da çorapların temizlenmesine yardımcı olur ve kötü kokuları ortadan kaldırır. Ayrıca, dilerseniz bulaşık deterjanı da ekleyebilirsiniz; bu, çoraplarınızın daha derinlemesine temizlenmesini sağlar.

#6
Foto - İşte o temizlik kürü: Beyazlık formülü için bunu yapın: Yeni yöntem...

Çorapları Ekleyin Çoraplarınızı karışıma ekleyin ve 15-20 dakika boyunca karışımda bekletin. Bu süre zarfında, kirler yumuşayacak ve lekeler çözülmeye başlayacaktır. Fırçalayın Eğer çoraplarınızda inatçı lekeler varsa, bir diş fırçası veya yumuşak bir fırça yardımıyla lekelere nazikçe fırçalayabilirsiniz. Bu, kirlerin daha kolay çıkmasını sağlayacaktır.

#7
Foto - İşte o temizlik kürü: Beyazlık formülü için bunu yapın: Yeni yöntem...

Son olarak çoraplarınızı normal şekilde, ılık suyla yıkayın. Sirke ve karbonat sayesinde çoraplarınız hem temizlenecek hem de taze bir kokuya kavuşacaktır. Temizlik Sonrası İpuçları: Çoraplarınızın daha uzun süre temiz kalması için, onları yıkadıktan sonra iyice kurutun. Güneş ışığında kurutmak, kötü kokuları engellemeye yardımcı olabilir.

#8
Foto - İşte o temizlik kürü: Beyazlık formülü için bunu yapın: Yeni yöntem...

Bu kür, çoraplarınızın rengini canlandıracak ve ter kokularını ortadan kaldıracaktır. Artık çoraplarınızın kirleriyle savaşmak çok kolay! Doğal malzemelerle hazırlayacağınız bu kür sayesinde, çoraplarınız hem temiz hem de taze kokacak. Herkesin severek giyeceği tertemiz çoraplar için bu basit tarifi mutlaka deneyin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
